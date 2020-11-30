"РСТ совместно с благотворительным фондом "ДаДобро" уже четвертый месяц проводят акцию в России, суть которой является помощь врачам, борющимся с пандемией, бесплатно отдохнуть и восстановить свои силы за счет участников турбизнеса", — сказал он на онлайн-форуме по устойчивому туризму "УТ-форум 2020".

Он напомнил, что в этом году уже был организован подобный отдых для 350 российских медиков.

"Сейчас у нас есть предложения для нескольких тысяч врачей из России. Это варианты бесплатного отдыха от участников российской туриндустрии", — добавил Игнатьев.

Глава РСТ подчеркнул, что это говорит о социальной ответственности турбизнеса перед страной и перед медиками, которые находятся на первом краю борьбы с пандемией.

Ранее сообщалось, что РСТ совместно с Ассоциацией туроператоров России (АТОР) запустили акцию "Туризм России – медикам России". Ее цель – организовать для врачей, которые рискуют жизнью в борьбе с коронавирусом, бесплатные турпоездки по России и за рубеж после завершения пандемии. Летом 2020 года в акции принимали участие более 20 туркомпаний.