"Авиасообщение было прекращено решением российской стороны. Если у них (в России) будет политическая воля, восстановление рейсов возможно, никакой русофобии в отношении российских туристов в Грузии не было", — сказал Абашидзе.

Так он отреагировал на недавнее заявление МИД РФ в рамках российско-грузинского диалога, в котором МИД напомнил об условиях возобновления воздушного движения.

"Условия для этого хорошо известны: прекращение антироссийских проявлений в Грузии и исчезновение угроз безопасности для росграждан. Кроме того, в обеих странах должна нормализоваться санитарно-эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией COVID-19", — сказали в министерстве.

Российско-грузинские отношения обострились 20 июня 2019 года, когда в Тбилиси произошли беспорядки, спровоцированные оппозицией из-за приезда делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ о временном запрете с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию. Туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в Грузию.

Из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта 2020 года. С 13 июля было снято ограничение на регулярные авиарейсы из Тбилиси только в направлении Мюнхена, Парижа и Риги, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще по 10 зарубежным направлениям. Однако из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса как грузинским, так и иностранным авиакомпаниям пришлось отменить или отложить на определенное время уже запланированные полеты.

В Грузии частичные ограничения на выполнение международных регулярных рейсов продлены до 1 января 2021 года.