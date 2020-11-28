"На Архызе открылся восьмой сезон катания. С утра протестировал трассы — они замечательные. Сейчас работают три на южном склоне", — отметил Тимижев.

По его словам, на курорте соблюдаются строгие меры дезинфекции и масочный режим в кабинках и общественных пространствах.

"Наш Архыз — курорт семейный, не тусовочный, что в сложившейся эпидемиологической ситуации даже к лучшему. Сезон будет насыщенным, поэтому желаю всем нашим гостям позитивного отдыха, а команде — с честью представить курорт как постоянным клиентам, так и тем, кто впервые приедет на Кавказ", — подчеркнул Тимижев.

В свою очередь руководитель пресс-службы КСК Татьяна Баева рассказала "Интерфаксу", что в день открытия, перед вечерним катанием, гостей курорта ждут демонстрационные заезды инструкторов и парад ратраков.

Как уточнили в пресс-службе КСК, на курорте работают канатные дороги "Млечный путь" и "Спутник". Пока не откроется больше пяти трасс, них на будет действовать промо-тариф. В кабинки можно будет садиться по 8 человек, но обязательно в средствах защиты органов дыхания, в том числе можно надеть бафф и балаклаву.