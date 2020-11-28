Подписанное премьером Михаилом Мишустиным постановление №1903 от 23 ноября 2020 года «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ и признании утратившими силу некоторых актов правительства РФ и отдельных положений некоторых актов правительства РФ» опубликовано на официальном портале правительства.

Постановление подготовлено в соответствии с указом президента России от 5 июня 2020 года "О совершенствовании государственного регулирования в сфере туризма и туристской деятельности", который вывел Ростуризм из подчинения Минэкономразвития и передал в прямое подчинение правительства.

Теперь Ростуризм осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности в РФ, по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма, которые прежде осуществляло Минэкономразвития.

"Ростуризм является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом, в установленной сфере деятельности, а также правоприменительные функции в сфере туризма, туристской деятельности", — следует из документа.

Также агентство осуществляет "федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, с учетом требований порядка аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, установленного правительством Российской Федерации, а также государственный надзор за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма".

"Руководство деятельностью федерального агентства по туризму осуществляет правительство Российской Федерации", — говорится в постановлении.

В соответствии с новым положением Ростуризм получил право вносить в правительство проекты федеральных законов, нормативных правовых актов президента и правительства и других документов по вопросам, относящимся к сфере ведения ведомства. Разрабатывать "предложения по формированию основных направлений и принципов государственной политики в сфере туризма и туристской деятельности, определению форм, методов и механизмов ее реализации".

Ведомство будет также определять основные тенденции и прогнозы развития туристской отрасли на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы. "Заниматься разработкой, координацией участием в реализации стратегий, в том числе отраслевых, государственных программ, в том числе федеральных целевых и ведомственных, комплексных планов и других документов планирования на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы в сфере туризма и туристской деятельности", — следует из текста постановления.

На агентство возложена разработка проектов нормативных правовых актов, включая разработку административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг, участие в рассмотрении, согласовании нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере туризма и туристкой деятельности.

Кроме того, оно будет заниматься аккредитацией организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, вести единый перечень таких гостиниц, трасс и пляжей на своем сайте.

В ведение Ростуризма перешли государственный надзор за деятельностью туроператоров и объединений туроператоров в сфере выездного туризма, разработка национальных стандартов и методологий РФ в сфере туризма, профессиональных стандартов в сфере туризма, разработка и утверждение форм статистической отчетности, применяемых в сфере туризма, а также утверждение требований к реестру электронных путевок туроператоров.

Также среди новых функций ведомства – мониторинг и анализ реализации государственной политики в сфере туризма и туристской деятельности, обобщение информации об опыте работы органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма и туристской деятельности, и разработка предложений по их совершенствованию.