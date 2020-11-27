"Наш любимый город по праву "туристическая столица мира". Очень приятно, что за Москву голосовали не только эксперты, но и туристы. В этом году у нас были амбициозные планы по развитию туристической отрасли, и мы их обязательно реализуем, как только это станет возможно", — написал Собянин на своей странице в “ВКонтакте”.

Он уточнил, что победителей гранд-финала в этом году объявляли онлайн: как победитель прошлого года, Москва собиралась принимать гостей со всего мира, но церемонию пришлось перенести.

"Справимся с пандемией и ждем всех в гости. Поздравляю с успехом москвичей. И спасибо всем, кто работает в сфере гостеприимства", — сказал Собянин.

Как уточняет пресс-служба комитета по туризму Москвы, российская столица была представлена в этом году в финале премии в семи номинациях. Среди них — "Лучшее направление в сфере делового туризма", "Лучшее направление для сити-брейка","Лучшее туристское направление. Город", "Лучшее культурное направление. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма", "Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия", "Лучшее направление для спортивного туризма".

"Онлайн-церемония прошла в формате телемостов из флагманского туристского информационного центра в парке "Зарядье" и зала "Центрального делового пространства". Зрители увидели видеоролики, представляющие Москву, Мальдивы, Санкт-Петербург и другие туристические дестинации", — добавляется в сообщении.

При этом Санкт-Петербург стал обладателем премии в номинации "Всемирное лидирующее культурное направление".

"Санкт-Петербург стал обладателем одной из самых престижных премий в мире в области туризма в номинации "Всемирное лидирующее культурное направление" (World's Leading Cultural City Destination 2020). Петербург обошел 14 популярных туристских городов, среди которых Париж, Лондон, Рим, Венеция, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро и другие", — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Петербурга.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что все последние годы Петербург наращивал туристический поток, чему способствовало и введение электронных виз для посещения Петербурга.

"В прошлом году наш город посетили более десяти миллионов туристов со всего мира и из разных регионов России. В этом году мы были готовы принять еще больше гостей. Когда человечество справится с пандемией, мы ждем всех, кто хочет вновь оказаться на берегах Невы или впервые посетить наш город", — сказал он.

Открытое онлайн-голосование на сайте премии проходило с 28 сентября до 25 октября. В нем принимали участие как специалисты туриндустрии, так и путешественники.

Международную премию World Travel Awards учредили в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в области туризма.