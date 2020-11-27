В обновленном пространстве разместилась экспозиция "Археология Ладоги", в которую вошло более 3,5 тыс. предметов, дополненных картографическими и изобразительными материалами и современным мультимедийным оборудованием. Каждый новый уровень раскрывает перед зрителями этапы освоения и развития Южного Приладожья.

"Посетитель начинает осмотр экспозиции с эпохи неолита — коллекция состоит из предметов, собранных геологом Александром Иностранцевым во время реконструкции ладожских каналов: украшения, фрагменты керамических сосудов, орудия из кости, рога, кремня и местных пород камня. Уникальный экспонат — череп неолитического человека — выставляется впервые за последние 100 лет", — говорится в сообщении.

На четвертом бое Стрелочной башни происходит знакомство с историей средневековой Ладоги и повседневными занятиями ладожан.

В сообщении отмечается, что реставраторы готовятся продолжить работы. В частности, необходимо восстановить береговые укрепления.

Ремонтно-реставрационные работы на территории крепости в Старой Ладоге начались в 2013 году за счет средств бюджета Ленинградской области. Одним из первых восстановили прясло — участок крепостной стены между двумя башнями — с северо-западной стороны, придав ему исторический облик XVII века.

В нижних частях стен, а также в печурах подошвенных бойниц сохранилась подлинная кладка XV века, а на внутренней поверхности прясла сохранился фрагмент облицовки более раннего периода.

На Стрелочной башне воссоздали шатровую кровлю, металлические конструктивные и декоративные элементы лестниц, дверных приборов деревянных ворот и экспозиционного щита бойницы.

Работы на башне завершились в 2016 году.