"В рамках фестиваля запланирована не только конкурсная, но и деловая программа, включающая "круглый стол", участниками которого станут представители Ростуризма и правительства Карачаево-Черкесии", — сказал сотрудник пресс-службы.

Участники встречи обсудят взаимодействие федеральных и региональных властей, а также представителей бизнес-сообщества в вопросах создания инфраструктуры, необходимой для дальнейшего развития внутреннего, въездного, событийного и горнолыжного туризма.

Вместе с тем концертная часть фестиваля соберет исполнителей туристических песен, талантливых авторов и исполнителей, самодеятельные коллективы Карачаево-Черкесии, которые стали победителями региональных и республиканских конкурсов и фестивалей.

Организатором фестиваля выступает Федеральное агентство по туризму при поддержке министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР.