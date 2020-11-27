"В 2020 году музей реконструировали на основе подлинных предметов материальной культуры ХIХ — ХХ вв. и мемориального фонда Сергея Есенина", — говорится в сообщении.

Новая экспозиция включила в себя редкие фотоматериалы, фрагменты переписки Есенина, а также различного рода копии и реконструкции.

"Это макет дома родителей поэта, ученическая парта начала 20 века, портрет великого писателя и копия его посмертной маски. Из археологических раскопок представлены детские глиняные свистульки, детская люлька, детский повивальник и прялка", — отмечается в пресс-релизе.

Музей на базе липецкой библиотеки был открыт в 2006 году на основе коллекции заслуженного работника культуры РФ Валентина Синельникова.