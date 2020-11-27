Это первый транспортный коридор между США и Европой с момента введения массовых ограничений на поездки в начале пандемии коронавируса в марте.

Воздушный коридор, который используют американская Delta и итальянская Alitalia, возобновит свое действие в следующем месяце после соответствующего распоряжения правительства Италии.

С 19 декабря пассажиры и члены экипажа Delta на некоторых рейсах, осуществляемых из международного аэропорта Атланта, штат Джорджия, до международного аэропорта Фьюмичино в Риме, будут проходить строгий режим тестирования.

Оператор римского аэропорта, Aeroporti di Roma, сообщил, что в новый воздушный коридор будут также включены рейсы из нью-йоркского международного аэропорта имени Джона Кеннеди и международного аэропорта Ньюарк, которые входят в карту маршрутов итальянской авиакомпании.

Delta сообщила, что пассажиры должны будут пройти диагностику на COVID-19 методом ПЦР за 72 часа до вылета в дополнение к быстрому тестированию, которое проводится в аэропорту. По прибытии в Италию они пройдут еще одно экспресс-тестирование, и та же схема будет действовать перед обратным рейсом в Атланту.

Delta сообщила, что проконсультировалась с одним из ведущих американских некоммерческих медицинских центров Mayo Clinic, чтобы пересмотреть протоколы тестирования на вирус, необходимые для обеспечения максимальной безопасности полетов.

По словам исполнительного директора центра Генри Тинга, протоколы тестирования в сочетании с несколькими способами защиты, включая ношение масок, социальное дистанцирование и уборку, значительно снизят риск заражения вирусом.

"Мы можем прогнозировать, что риск заражения COVID-19 в самолете, который заполнен на 60%, должен составить почти один к миллиону", — заявил Тинг.

Оператор римского аэропорта сообщил, что полеты в следующем месяце являются частью пилотного этапа, направленного на "оценку эффективности и работоспособности новых процессов организации поездок". Его цель — сделать рейсы, не требующие карантина, широко доступными летом 2021 года.

В настоящее время другие авиакомпании также прилагают усилия по облегчению поездок и ослаблению ограничений.

В рамках проекта, в котором участвуют такие авиакомпании, как United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc., Deutsche Lufthansa AG, Virgin Atlantic Airways Ltd., JetBlue Airways Corp. и Swiss International Air Lines при поддержке Всемирного экономического форума, в следующем месяце пассажирам выдадут цифровой "сертификат здоровья" для некоторых рейсов, чтобы подтвердить, что их тест на коронавирус дал отрицательный результат.