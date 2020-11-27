Поезда будут курсировать по популярным маршрутам с 25 декабря по 10 января. Ожидается, что пиковыми датами выезда пассажиров станут 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 8 и 9 января.

Дополнительные поезда запланированы из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Новозыбков, Брянск, Белгород, Старый Оскол, Курск, Пензу, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Архангельск, Новороссийск, Адлер, Тамбов, Саратов, Самару, Уфу и другие города. Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы отправятся в Москву, Анапу, Мурманск и Курск.

Также предусмотрены дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Приобье и Сургут, из Ростова-на-Дону — в Имеретинский Курорт и Кисловодск.

Отмечается, что по наиболее популярным маршрутам зимнего отдыха в период новогодних и рождественских праздников будут курсировать специальные и туристические поезда. Для перевозки организованных детских групп планируется назначить 10 специальных поездов, которые отправятся из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска и Санкт-Петербурга в направлении Котласа и Великого Устюга.

Ранее сообщалось, что на фоне высокого спроса на новогодние праздники ФПК планирует назначить более 190 дополнительных поездов дальнего следования. В случае повышенного спроса на ряде направлений холдинг РЖД может увеличить количество дополнительных поездов либо включить дополнительные вагоны в уже назначенные составы, сообщала компания.