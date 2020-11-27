Маршруты «Жигулевские выходные», «Кузбасс – огонь в сердце» и «Гран-тур «Вся Карелия» получат поддержку Ростуризма в продвижении, отмечается в сообщении.

Четырехдневный маршрут «Жигулевские выходные» включает посещение природного парка «Самарская Лука» и завод «АвтоВАЗ», а также возможность попробовать уникальную волжскую кухню. Туристам предстоит проехать 430 км и увидеть главные достопримечательности Самары и Тольятти.

Круглогодичный четырехдневный маршрут «Кузбасс – огонь в сердце» объединяет два главных города Кузбасса – Кемерово и Новокузнецк, а также горнолыжный курорт «Шерегеш». Туристы познакомятся с историей региона, промышленными объектами, культурными достопримечательностями, природой и этникой. Всего на маршруте 50 объектов для показа, в том числе музей Достоевского, угольный разрез «Кедровский», гора Каритшал – культовое место шаманов Горной Шории. Туристы смогут попробовать мороженое из угля, пройти медосмотр на угольном разрезе, принять участие в мастер-классах по изготовлению блюд шорской кухни.

«Гран-тур «Вся Карелия» стартует и заканчивается в Санкт-Петербурге. Протяженность маршрута зимой составляет 1 193 км, летом – 1285 км. Разница в километраже связана со списком объектов показа: в зимний сезон их 12, в летний – 14. Главные туристические объекты на маршруте: горный парк «Рускеала», водопад «Кивач», вотчина карельского деда Мороза, старинные деревни Киндасово и Кинерма. По замыслу авторов проекта, основной аудиторией маршрута являются жители Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Подмосковья.