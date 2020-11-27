"В текущем зимнем расписании авиакомпания flydubai поставила в полетную программу рейсы из Москвы в Дубай. Выполнение этих рейсов зависело от решения властей, и впоследствии рейсы были исключены из полетной программы", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе перевозчика.

Там добавили, что пассажиры, которых затронули изменения, получат возврат полной стоимости билетов в той же форме, в какой была произведена оплата.

"flydubai приносит извинения за доставленные неудобства", — отметили в пресс-службе.

Некоторое время назад билеты на рейсы flydubai действительно можно было найти в продаже, их показывали поисковики, билет доходил до оплаты. При этом стоимость полета была значительно ниже, чем у национальных перевозчиков "Аэрофлот" и Emirates, и составляла порядка 22 тыс.

Прекращенное из-за пандемии авиасообщение между Россией и ОАЭ (Дубай) возобновилось 11 сентября. Сначала авиакомпаниям было разрешено выполнять лишь по два рейса в неделю с каждой стороны. В середине ноября квота была увеличена до семи рейсов в неделю с учетом сокращения пассажиропотока в Турцию.