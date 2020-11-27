С 26 декабря будут выполняться полеты в Кельн, с 27 декабря — в Берлин, сообщил перевозчик. В обоих случаях — раз в неделю.

Регулярные авиаперевозки из РФ в Германию, приостановленные в марте из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещены. Из сообщения "Победы" следует, что она будет выполнять так называемые грузопассажирские рейсы, попасть на которые могут определенные категории пассажиров.

"Информация о возможных ограничениях на въезд размещена на сайте pobeda.aero", — сказано в сообщении.

Ранее, 26 ноября, "Победа" возобновила рейсы в Гюмри (Армения), с 28 ноября ожидается запуск рейсов в Дубай (ОАЭ), с 4 декабря — в Ларнаку (Кипр). Полеты будут выполняться также раз в неделю. Регулярные рейсы из РФ в эти страны пока не возобновлялись.