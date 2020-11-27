Поезд будет курсировать с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Тверь, Чудово, Волховстрой, Свирь, Петрозаводск, Медвежья Гора, Беломорск, Кемь, Кандалакша.

Состав поезда сформирован из 11 двухэтажных купейных вагонов. В каждом вагоне предусмотрено дополнительное багажное купе для перевозки спортивного инвентаря пассажиров (лыжи и сноуборды). Плата за перевозку спортинвентаря не взимается и оформление перевозочных документов на него не требуется.

Как отмечается в сообщении, стоимость билета от Москвы до Апатитов в зависимости от даты оформления составляет от 1 999 рублей.