Как сообщается на портале госзакупок, цена контракта не должна превышать 1,129 млрд рублей. Подрядчику предстоит построить насосную станцию и водозаборный узел горнолыжных трасс. Работы ведутся в рамках реализации первого этапа развития проекта и должны быть выполнены в течение 37,3 месяцев с момента заключения контракта. Источник финансирования работ — средства федерального бюджета.

Завершение приема заявок и подведение итогов аукциона запланированы на 7 декабря.

Ранее сообщалось, что в октябре текущего года вице-премьер Юрий Трутнев дал поручения Минэкомразвития и Минфину РФ совместно с правительством Чеченской республики продолжить работу по развитию курорта "Ведучи", а также принять меры по оптимизации затрат на его создание. Финансирование второго этапа реализации проекта должно начаться в 2021 году.

Всесезонный горнолыжный курорт "Ведучи" был открыт зимой 2018 года. На его территории оборудованы трасса для начинающих лыжников, подъемник и зоны активного отдыха. Также на курорте имеются современный отель, отдельное шале и службы сервиса.

К 2025 году на территории комплекса планируется создать 17 горнолыжных трасс общей протяженностью 16,5 км, гостиничный комплекс, сервисные центры, горнолыжную школу и пункты проката.

По плану, к этому времени годовой туристический поток курорта составит более 180 тысяч человек.