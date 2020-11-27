«Прием заявок на участие в конкурсе предложений студентов в разрабатываемый национальный проект в сфере туризма «Развивая туризм – развиваем Россию!» начался во всех регионах РФ и продлится до 1 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Конкурс проводится при поддержке Ростуризма. Организаторами выступили Финансовый университет при правительстве РФ и Общенациональный союз индустриии гостеприимства. Итоги конкурса будут подведены до конца апреля 2021 года.

«Национальный проект даст новый стимул для социально-экономического развития всех регионов, включая самые отдаленные, будет способствовать созданию рабочих мест в экономике впечатлений. Для молодого мобильного поколения путешествия уже стали базовой ценностью, поэтому для вас участие в конкурсе – это уникальный шанс привнести свой вклад в развитие индустрии гостеприимства и страны в целом», — прокомментировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ростуризм рассчитывает, что нацпроект по развитию внутреннего туризма будет утвержден в первом полугодии 2021 года.

Он будет реализован в виде трех федеральных проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры, повышение доступности внутреннего туризма и совершенствование управления в этой сфере. В рамках нацпроекта Ростуризм планирует выделять регионам средства на благоустройство центров городов, строительство гостиничных комплексов, давать инвесторам дешевые кредиты для строительства туристической инфраструктуры, выделять гранты на обустройство туристических маршрутов, создание кемпингов и других быстровозводимых объектов размещения. А также субсидировать поездки туристов с помощью программ кешбэка, организации чартеров и других мер.

Как ожидается, реализация нацпроекта обеспечит к 2030 году рост основных показателей в два раза, в том числе увеличится количество внутренних поездок граждан, количество рабочих мест в туротрасли и вклад туризма в ВВП.