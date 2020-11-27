Проект предполагает обновление Чунозерской усадьбы — вотчины Деда Мороза, входных точек национального парка "Хибины", который находится под управлением Лапландского заповедника. Предусмотрено создание смотровых площадок, обустройство рекреационно-познавательных комплексов "Олений дом" и "Чум", строительство веревочного парка и детской площадки, обустройство троп с настилами для перемещения по заповеднику. Также в концепции заложено обновление исторического маршрута "Тян-Шанский — Крепс" (назван в честь ученых — первого научного сотрудника заповедника Олега Семёнова-Тян-Шанского и основателя, первого директора заповедника Германа Крепса — ИФ) и создание нового туристического пешего маршрута от Чунозерской усадьбы и водного маршрута из заповедника в нацпарк "Хибины".

"По расчетам Художественно-промышленной академии им. Штиглица, стоимость проекта — 22 млн рублей (...) До этого была идея строительства визит-центра в виде капитального большого здания как в других ООПТ (особо охраняемых природных территориях — ИФ), но сейчас мы пришли к мысли о создании визит-центра под открытым небом ", — сказал Шестаков.

Директор заповедника отметил, что внедрение дизайн-кода можно провести не сразу, а в несколько этапов.

Вопрос с финансированием проекта еще предстоит решить. В заповеднике надеются, что смогут привлечь гранты и получить поддержку со стороны промышленных предприятий региона.

"Чтобы претворить в жизнь все разработанное по проекту потребуется два-три года", — сказал Шестаков.

Лапландский заповедник был основан в 1930 году. Его ключевой задачей была охрана северного оленя. В 1983 году для сохранения путей миграции оленей и их пастбищ в районе Сальных тундр, верховьев рек Вувы, Роговой и Ливы территория заповедника была увеличена почти вдвое — до 278 тыс. га. Это сделало Лапландский заповедник одной из крупнейших охраняемых природных территорий в Европе.

Кроме северного оленя в заповеднике обитают лоси, бурые медведи, лисы, волки, росомахи, бобры, ондатры, лемминги и другие животные.

Территория Лапландского заповедника отличается тем, что там представлены все характерные для Кольского полуострова ландшафты кроме морского побережья и равнинной тундры. Среди достопримечательностей заповедника — деревья, возраст которых достигает 500-600 лет, а высота — 30 метров.