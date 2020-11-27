Летние рейсы в указанных направлениях будут осуществляться в период с мая по конец сентября два раза в неделю самолетами A319 вместимостью 144 пассажира.

Отмечается, что рейсы будут субсидироваться из федерального и регионального бюджетов.

"Благодаря федеральной поддержке в следующем году будет снижена стоимость авиабилетов в Симферополь, поскольку это направление вошло в перечень субсидируемых. В прошлом году, напомню, летние рейсы в Симферополь были коммерческими. В текущем году рейсы в Сочи также были частично коммерческими, но в следующем они полностью субсидируются", — приводятся в сообщении слова начальника областного департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрия Вавринчука.

Размер федеральной субсидии составил 47,4 млн рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в текущем году.

Также отмечается, что из ивановского аэропорта будут сохранены ежедневные авиарейсы компании "РусЛайн" в Санкт-Петербург. Два рейса будут субсидироваться за счет средств федерального бюджета, бюджетов Ивановской области и Санкт-Петербурга, на пять рейсов предусмотрена региональная субсидия.

Авиакомпания "Сибирь" входит в российскую авиационную группу S7, основанную супругами Владиславом и Наталией Филевыми.