"Лидируют в рейтинге Валенсия, Аликанте и Лиссабон, замыкают его Стамбул, Пекин и Кейптаун. Соседями Москвы в рейтинге стали Люксембург, Хошимин, Доха и Вена. Живущие в Москве иностранцы дают высокую оценку различным сферам жизни в столице, этому способствуют созданные благоприятные условия для бизнеса и инвестиций, в том числе для иностранных компаний", — сказал Ефимов.

"Рейтинг Expat Insider составлен на данных опроса международного сообщества экспатов и является авторитетным источником объективной информации об условиях их жизни в различных городах и странах. В нем приняли участие 15 тыс. человек из 181 страны, которые оценили 66 городов мира с точки зрения привлекательности для экспатов", — добавил он.

Заммэра уточнил, что Москва поднялась в рейтинге Expat Insider за год с 54-го до 17-го места и по совокупной оценке обошла Нью-Йорк, Берлин и Цюрих.

"Немаловажно, что выше всего Москву оценили по финансовому положению и карьерным возможностям: в столице сохраняется низкий уровень инфляции и одна из самых низких среди мировых мегаполисов безработица, даже в кризисный период", — отметил Ефимов.

Рейтинг включает в себя четыре тематических подрейтинга: "Проживание" (доброжелательность местного населения, гостеприимство, владение языком и заведение дружбы, общение), "Жилье и финансы" (финансовое положение, доступность жилья), "Качество жизни" (климат и свободное время, транспорт, безопасность и политика, здравоохранение и окружающая среда), а также "Работа в городе" (занятость и карьера, гарантия занятости, баланс между работой и личной жизнью).

"Выше всего Москву оценили с точки зрения удовлетворенности работой и карьерными возможностями — 12-е место и финансового положения — 16-е. Также высокой оценки экспатов удостоились система общественного транспорта — 19-е место и доступность жилья — 21-е. В динамике Москва продемонстрировала существенный рост почти по всем группам показателей: с 69 на 21 по группе "Работа в городе", с 66 до 35 в группе "Проживание", с 49 до 35 по "Качеству жизни" и с 19 на 14 по "Финансам и жилью", — сказал, в свою очередь, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.