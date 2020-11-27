"Этой зимой впервые на рынке появились предложения пакетных туров на курорты Домбай, Архыз и Приэльбрусье. Туристы получат полноценный набор услуг: перелет, проживание и питание в выбранной гостинице, групповой трансфер, спортивная медицинская страховка, а также провоз горнолыжного оборудования", — цитирует пресс-служба Ростуризма главу ведомства Зарину Догузову.

Догузова отметила, что Эльбрус популярен среди любителей активного отдыха по всему миру. "Многие новички приезжают именно сюда: здесь есть широкие пологие склоны, на которых удобно учиться. Тем, кто хочет испытать себя, подойдут "черные трассы" Чегета, самые сложные в России. А Архыз популярен среди семей: примерно четверть туристов приезжает сюда с детьми. Здесь мягкий климат, от сильных ветров Архыз защищает хребет Абишира-Ахуба", — рассказала глава Ростуризма.

Она напомнила, что, если оплатить поездку до 5 декабря, то можно получить кэшбек от государства в размере 20% от стоимости тура.

Собственную полетную программу на курорты организовал туроператор ANEX Tour, первый рейс AZUR air из Москвы в Минеральные Воды заявлен на 26 декабря. Далее полеты планируются еженедельно по субботам. Программа продлится до марта.

Продолжительность поездок составляет 7, 14, 21 и 28 ночей. Стоимость недельного тура на двоих стартует от 42 тысяч рублей – на Домбай, от 48 тысяч – в Приэльбрусье, от 58 тысяч – на Архыз.

Горный курорт Домбай (Домбайская поляна) расположен на территории Карачаево-Черкесской республики. В зоне катания – 25 км оборудованных маршрутов для лыжников разного уровня подготовки, протяженность самой длинной трассы — 5,4 км.

Новейший горнолыжный курорт Кавказа Архыз открылся в 2013 году в Карачаево-Черкесской республике. Здесь находятся два склона (южный и северный), каждый из которых имеет свой комплекс трасс и подъемников. Зона катания занимает 25 км.

Курорт Приэльбрусье находится в Кабардино-Балкарии и включает две долины — Эльбрус-Азау и Чегет. Наивысшая точка курорта Эльбрус — 5642 м, верхняя точка подъема – 3847 м.