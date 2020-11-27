Согласно условиям акции «Улётные дни», полёт может быть совершён в период с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года.

По данным авиакомпании, акция распространяется только на билеты класса эконом на прямые перелёты между Москвой или Санкт-Петербургом и пунктами России, выполняемые под кодом SU. Возможна комбинация тарифов для бронирования транзитного перелёта. Тарифы включают все сборы. Количество авиабилетов в рамках акции ограничено. Действуют ограничения.

Узнать подробности об условиях проведения акции можно на сайте «Аэрофлота».