Он добавил, что будет создано более 11 тыс. дополнительных коечных мест.
Всего к 2030 году планируется отремонтировать или построить более 40 санаториев и отелей. В частности, с 2020 по 2023 годы — 17, в следующие три года — еще семь объектов для туристов и отдыхающих, к 2030 году — 17.
В Кисловодске за последние пять лет построены новые здравницы "Арника", "Белая Дача", заработали "Главные Нарзанные Ванны", реконструированы санатории "Электроника", "Узбекистан", "Центросоюз-Кисловодск", "Эльбрус", "Виктория", "Димитрова", "Кирова", "Москва".
"Санатории города стараются поддерживать атмосферу праздника на курорте, украшают свои здания архитектурной и праздничной подсветкой. Всего за прошедшую пятилетку коечная емкость увеличилась на 1 тыс. 480 мест, создано еще 2 тыс. 740 рабочих мест. Ежегодно загрузка санаторно-курортного и туристического комплексов растет в среднем на 10%", — отметил собеседник агентства.
Курбатов также констатировал, что в городе стало больше небольших гостиниц.
"Отрадно, что в городе получило развитие строительство мини-гостиниц. Уже в этом году принял гостей новый комплекс на улице Умара Алиева. Частные инвестиции составили 35 млн рублей", — уточнил он.
В 2019 году в санаториях, пансионатах, гостиницах и других средствах размещения в Кисловодске отдохнули свыше 380 тысяч человек, что на 13% больше, чем в 2018 году. На 7,7 % — до 9 тыс. 800 гостей возросло число иностранных туристов, отдохнувших на курорте. Также санатории и пансионаты Кисловодска приняли на отдых или лечение в два раза больше детей в прошлом году — свыше 29 тыс.