"На сегодняшний день на территории города расположено 140 средств размещения общей коечной емкостью более 15 тыс. мест. Ежегодно курорт принимает на отдых и лечение более 300 тыс. человек. И эти показатели растут. К 2030 году с учетом созданных и отремонтированных инвесторам санаториев и гостиниц число мест должно составить 26 тыс. 566, которые при загрузке 90% ежегодно будут принимать около 700 тыс. отдыхающих", — сказал Курбатов.

Он добавил, что будет создано более 11 тыс. дополнительных коечных мест.

Всего к 2030 году планируется отремонтировать или построить более 40 санаториев и отелей. В частности, с 2020 по 2023 годы — 17, в следующие три года — еще семь объектов для туристов и отдыхающих, к 2030 году — 17.

В Кисловодске за последние пять лет построены новые здравницы "Арника", "Белая Дача", заработали "Главные Нарзанные Ванны", реконструированы санатории "Электроника", "Узбекистан", "Центросоюз-Кисловодск", "Эльбрус", "Виктория", "Димитрова", "Кирова", "Москва".

"Санатории города стараются поддерживать атмосферу праздника на курорте, украшают свои здания архитектурной и праздничной подсветкой. Всего за прошедшую пятилетку коечная емкость увеличилась на 1 тыс. 480 мест, создано еще 2 тыс. 740 рабочих мест. Ежегодно загрузка санаторно-курортного и туристического комплексов растет в среднем на 10%", — отметил собеседник агентства.

Курбатов также констатировал, что в городе стало больше небольших гостиниц.

"Отрадно, что в городе получило развитие строительство мини-гостиниц. Уже в этом году принял гостей новый комплекс на улице Умара Алиева. Частные инвестиции составили 35 млн рублей", — уточнил он.

В 2019 году в санаториях, пансионатах, гостиницах и других средствах размещения в Кисловодске отдохнули свыше 380 тысяч человек, что на 13% больше, чем в 2018 году. На 7,7 % — до 9 тыс. 800 гостей возросло число иностранных туристов, отдохнувших на курорте. Также санатории и пансионаты Кисловодска приняли на отдых или лечение в два раза больше детей в прошлом году — свыше 29 тыс.