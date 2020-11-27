"Поклонники необычных топонимов оплакивают утрату: жители австрийской деревни Fucking подтвердили, что с 1 января 2021 года она будет называться Fugging. Предыдущее название привлекало в деревушку массу туристов, которые воровали вывески", — пишет портал.

Как отмечает DW, небольшая деревня к северу от Зальцбурга стала популярной с появлением интернета – она регулярно попадала в списки мест с самыми смешными названиями. Туристы стали приезжать, чтобы сфотографироваться с вывесками. Деревне также посвящен один из выпусков популярной автомобильной передачи The Grand Tour.

"Слово Fucking не имеет значения в немецком языке. Такое именование деревушка носила около 1000 лет. Будут ли переименованы близлежащие поселки Oberfucking и Unterfucking, пока неизвестно", — заключает портал.