"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Мурсекаевой меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", — сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По данным суда, следствие ранее объявило Мурсекаеву в международный розыск.

Мурсекаевой заочно предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования, совершённое организованной группой в особо крупном размере)

Уголовное дело было возбуждено ранее СК РФ по факту хищения средств пассажиров работниками ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа".

Как считают следователи, "ВИМ-Авиа" под руководством совладельца авиакомпании Рашида Мурсекаева "представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды".

Как считают в СК, руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации.

"В таких условиях, зная о бедственном положении компании, Р.Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн рублей в виде заработной платы и дивидендов. При этом убытки компании составили более 2,5 млрд рублей", — сообщала ранее представитель СК Светлана Петренко.

Рашиду Мурсекаеву СК ранее предъявил заочное обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшее для контрагентов компании ущерб на сумму около 800 млн рублей (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.