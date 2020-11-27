"Ласточкино гнездо" будет принимать посетителей с января 2021 года. В настоящее время проводится прием рабочей документации и передача объекта культурного наследия федерального значения в эксплуатацию в качестве республиканского музея", — говорится в сообщении.

По информации министерства, сейчас сотрудники музея готовят экспозиции для дворца и прорабатывают условия приема посетителей в условиях COVID-ограничений. По актуальным правилам, внутрь можно будет попасть только в маске после измерения температуры и только в составе группы до пяти человек.

Как сообщалось, администрация дворца ограничила его посещение из-за ремонта в августе 2019 года. Стоимость реставрации составила 87,5 млн рублей, средства были выделены по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма.

Изначально планировалось, что работы на объекте будут выполнены до конца сентября 2020 года. Торжественное открытие состоялось 25 ноября.

Работы проводились без изменения архитектурных особенностей здания. Отреставрированы фасад с декоративными элементами и внутренний интерьер, восстановлены подсветка, ограждения, двери и окна, отремонтирована кровля, трубы и камин, уложен гранитный пол. Также укрепили скалу, на которой стоит дворец, и фундамент. Благоустроена прилегающая территория.

Замок в готическом стиле построен в 1912 году на Аврориной скале вместо деревянного строения. Свой вид дворец получил благодаря барону Штейнгелю. Он решил оставить в Крыму, где любил отдыхать, память о рыцарских замках средневековья. Фасады дворца были частично изменены при реконструкции в 1968-1980 годах, когда заново отстроили шпили, сама башня стала выше.

Несколько десятилетий в замке работал ресторан. В 2011 году было принято решение о создании музея, но из-за неудовлетворительного состояния здания он не функционировал полноценно.