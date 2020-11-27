ОАО «РЖД» с конца 2019 года реализует проект по преобразованию комнат длительного отдыха в современные гостиницы. По данным компании, в настоящее время такие реновации осуществлены на 22 вокзалах.

Отели на вокзалах расположены в центре городов с удобным транспортным сообщением. В них есть все необходимое для комфортного проживания как для бизнес-путешественников, так и для самостоятельных туристов и семей с детьми, отмечается в сообщении.

В гостиницах на вокзалах реализуется гибкая система заселения и проживания: гости сами определяют время заезда, а также продолжительность проживания (6, 12 или 24 часа).