"Традиционно мы заранее украшаем Москву к Новому году и Рождеству, меняем архитектурно-художественную подсветку зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы. Сейчас ведется монтаж световых конструкций в центральной части — в частности, на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях. Завершить украшение всего города планируем до 14 декабря", — сказал Бирюков.

Он уточнил, что праздничное оформление также появится во всех административных округах города и на парковых территориях.

"На Поклонной горе поставят огромную елочную игрушку "Новогодний шар" весом 35 тонн и высотой 20 метров, у Триумфальной арки гостей встретят световые фигуры главных персонажей новогодней сказки — Деда Мороза и Снегурочки", — пояснил заммэра.

По его словам, полюбившиеся москвичам большие световые арки вновь установят на Тверской, Пушкинской площадях и площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках, Новопушкинском сквере.

На ВДНХ и в Парке Горького декоративные украшения появятся как у центральных входов, так и по всей территории, световые композиции, скульптуры и ели разместят на месте газонов и клумб.

"Яркое новогоднее оформление получит и открывшийся в сентябре после масштабной реконструкции Северный речной вокзал. Его территорию украсят новогодняя ель, световые шары и цифры, которые будут освещать парк теплым золотистым светом", — подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

Он заявил, что при украшении Москвы используются имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.

"За последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города, поэтому дополнительных закупок не требуется", — добавил Бирюков.