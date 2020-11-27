По данным полиции, на борту самолета, вылетавшего в Москву, находился пассажир, который не выполнял неоднократные требования экипажа и командира воздушного судна убрать свою ручную кладь от двери аварийного выхода.

"Также установлено, что в сложившихся обстоятельствах командир воздушного судна принял решение прервать руление и вернуться к месту стоянки самолета из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров. После задержания правонарушителя сотрудниками полиции самолет вылетел в пункт назначения, задержка составила 53 минуты", — говорится в сообщении.

Сотрудники транспортной полиции привлекли авиапассажира к административной ответственности по ч.6 ст.11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна) и ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).