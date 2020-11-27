Так, в Великобритании наблюдается спад темпов распространения коронавируса. Согласно правительственным данным, за последнюю неделю в стране диагностировали 121 тыс. 306 инфицированных, что на 25% ниже, чем за предыдущую неделю, когда выявили 163 тыс. 61 случай коронавируса.

За минувшие сутки в стране зафиксировали 17 тыс. 555 случаев заражения COVID-19, что немного меньше, чем накануне (18 тыс. 213). Кроме того, за последние 24 часа скончались 498 людей с коронавирусом, что на порядок ниже зарегистрированного накануне показателя в 696 летальных исходов, который является рекордным.

На данный момент в Англии введен общенациональный локдаун, который истекает 2 декабря. Однако, несмотря на снижение темпов распространения вируса Лондон, скорее всего, не сможет себе позволить ослабить этой зимой ограничительные меры по борьбе с COVID-19, сообщил в четверг главный санитарный врач Англии Крис Уитти. Профессора поддержал премьер-министр страны Борис Джонсон.

Всего в Великобритании за время пандемии диагностировали свыше 1,5 млн случаев заражения COVID-19, причем более 57 тыс. инфицированных скончались.

Во Франции идет четвертая неделя общенационального локдауна, и в стране наблюдается спад суточного прироста случаев заражения. За последние 24 часа выявлены 13 тыс. 563 заражений, но накануне этот показатель был почти на 3 тыс. выше — 16 тыс. 282, а неделю назад за сутки диагностировали более 21 тыс. случаев коронавируса.

Согласно данным Минздрава Франции, продолжает снижаться число госпитализированных пациентов — за сутки из больниц выписали 662 человека. Таким образом, число пациентов с COVID-19 в больницах страны составляет 29 тыс. 310. Также снижается загруженность палат интенсивной терапии: за последние 24 часа 130 пациентов выписали из этих отделений, так что всего на данный момент в палатах интенсивной терапии пребывают 4 тыс. 18 заболевших.

Между тем, суточный прирост смертности среди инфицированных составил 339, что немного ниже показателя накануне (381).

Всего во Франции с начала пандемии коронавируса диагностировали свыше 2,1 млн заражений, более 50,9 тыс. инфицированных. Согласно данным статистического сайта Worldometer, более 158 тыс. французов переболели коронавирусом.

В Италии за сутки отмечен прирост как по заболеваемости, так и по смертности: за 24 часа зафиксировали 29 тыс. 3 случая против 25 тыс. 853 в среду, а также 822 смерти против 722 накануне. Наиболее пострадавшим районом страны остается Ломбардия с 5 тыс. 697 новыми случаями COVID-19.

Однако западные СМИ при этом указывают, что число госпитализированных и лиц, находящихся в палатах интенсивной терапии, сокращается: так, в четверг госпитализированных было 34 тыс. 38 — на 275 меньше, чем днем ранее. СМИ уточняют, что это может указывать на ослабление второй волны коронавируса в Италии, набравшей силы ранее в первую половину ноября.

Италия с более чем 1,5 млн случаев болезни и свыше 52,8 тыс. летальных исходов занимает восьмое место в мире по заболеваемости и шестое по количеству смертей. Однако в Европе у Италии второе место по смертности после Великобритании.

Между тем, власти Хорватии в четверг сообщили о рекордном приросте инфицированных за сутки. В стране зарегистрировано 4 тыс. 9 новых случаев коронавируса и 51 летальный исход среди заразившихся.

На фоне такой ситуации власти Хорватии приняли решение закрыть до Рождества бары и рестораны, а также запретить свадебные церемонии.

"Наша цель предусматривает решение четырех задач — реализовать меры по борьбе с коронавирусом, расширить тестирование, поддержать нашу систему здравоохранения и подготовиться к вакцинации", — сказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на пресс-конференции.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, всего в Хорватии за время пандемии выявили свыше 115 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 1, 5 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Тем временем, власти Греции продлевают общенациональный локдаун до 7 декабря из-за роста темпов распространения коронавируса в стране, сообщил в четверг представитель правительства Стелиос Петсас.

За сутки в стране зафиксировали 2 тыс. 18 случаев коронавируса, из них 562 приходится на Салоники и на северную Грецию и 408 — на Афины. При этом суточный прирост в четверг ниже показателей за среду (2 тыс. 151) и вторник (2 тыс. 132). Всего в Греции за время пандемии выявили свыше 99 тыс. случаев коронавируса.

В палатах интенсивной терапии греческих больниц находятся 600 пациентов, что является максимальным показателем. По данным Минздрава, больницы Греции работают при почти полной загруженности.

Кроме того, за последние 24 часа скончались 99 инфицированных COVID-19, и таким образом, в четверг общее число случаев смерти среди людей с коронавирусом превысило отметку в 2 тыс.