В летний сезон 2021 года на мысе Желания острова Северный архипелага Новая Земля будет обустроена экологическая тропа для показа туристам уникальной природы и исторических особенностей освоения Арктики.

"Также будет дан старт научным работам по оценке и мониторингу антропогенного воздействия туристического потока на окружающую среду. В 2021 году на мысе Желания будет открыт новый визит-центр", — говорится в сообщении.

По условию конкурса, каждый победитель должен вложить в дело и свои деньги — не менее 30% от размера гранта.

Архангельское региональное отделение Русского географического общества получило два гранта на 2 млн рублей и на 1,5 млн рублей.