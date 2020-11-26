"На курортах республики стартует горнолыжный сезон, но обеспечить безопасность наших гостей и жителей республики мы можем только при строгом неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и под жестким контролем за их соблюдением", — написал Темрезов в инстаграме.

В соответствии с документом, опубликованным на сайте главы региона, требования по усилению санитарных мер касаются всех субъектов турбизнеса, в том числе пунктов общепита, спортивно-оздоровительных центров, гостиниц, гостевых домов, баз отдыха, пунктов проката оборудования, а также организаций, обслуживающих канатные дороги и других.

Как сообщалось, курорт Домбай открыл горнолыжный сезон 2020-2021 годов 26 ноября. Старт горнолыжного сезона на ВТРК "Архыз" запланирован на 28 ноября.