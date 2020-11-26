По данным Японской национальной туристической организации (JNTO), с января по сентябрь 2020 года Японию посетили около 4 млн иностранных туристов, это на 83,7% меньше, чем за тот же период годом ранее (24,4 млн). Причем с апреля по июль падение было практически стопроцентным, но с августа ситуация начала потихоньку улучшаться.

«Статистика туризма в сентябре выглядит лучше, чем в августе, и это связано с тем, что Япония постепенно снимает ограничения. Пока не для всех категорий туристов, но для деловых путешественников или резидентов-граждан других стран, таких, как Сингапур, Вьетнам, Тайвань, Южная Корея. В ноябре снят запрет на авиасообщение с Австралией, Китаем, Сингапуром и многими другими. В эти страны стали доступны прямые рейсы. Мы надеемся, что поток туристов будет восстанавливаться, хотя и не быстро», — рассказал на пресс-конференции в четверг менеджер проектов JNTO Роман Усков.

В ноябре также возобновлены рейсы из Японии в Россию «Аэрофлота» и японской авиакомпании JAL. Представитель перевозчика Маргарита Колобашкина рассказала, что пока JAL выполняет рейсы из Москвы в Токио раз в неделю по пятницам с посадкой в Хельсинки. Обратный рейс из Токио в Москву – прямой.

«Пока такое расписание будет сохраняться до 31 января. Дальше в нашей системе бронирования указаны ежедневные рейсы, но мы не можем гарантировать, что расписание будет таким», — сообщила она.

По словам Колобашкиной, летать в Японию сегодня россияне могут либо с деловыми целями, либо на лечение. На рейс JAL в Японию нельзя сесть без справки о тесте на коронавирус, сданном не ранее чем за 96 часов до вылета. По прилету все туристы в обязательном порядке еще раз проходят тест и ждут его результата в специальном зале аэропорта.

«После получения багажа турист строго на индивидуальном транспорте (использование общественного запрещено) отправляется в отель, где он будет проходить 14-дневный карантин. В это время деловые туристы смогут покидать отель для встреч с партнерами, но только на индивидуально организованном транспорте», — рассказала она.

По мнению представителя JAL, Япония снимет часть ограничений для иностранных туристов, когда сможет расширить возможности тестирования в аэропорту, а также достроит госпиталь, который сейчас специально создается для лечения от ковида иностранных граждан, чтобы они не занимали места в больницах.

«В Японии за год сформировался новый этикет, новые правила поведения в обществе. Они уже не кажутся чем-то необыкновенным. Это соблюдение дистанции от 1 до 2 метров в транспорте и на остановках общественного транспорта, ношение масок, нежелательность разговоров во время поездок даже с друзьями. В ресторанах запретили еду из общей посуды – раньше, например, суши могли подать на больших тарелках для компании. И также в ресторанах нежелательны разговоры», — добавил Усков.

Кроме того, в отелях просят чаще проветривать номера и постоянно предупреждают о необходимости следить за состоянием здоровья. В общественных местах японцы стараются избегать очередей, записываясь на посещение заранее.

«В Диснейленде в Токио после его открытия летом изменились правила посещения. Максимальное количество посетителей сокращено вдвое от обычного количества. Гостям меряют температуру, обязательны маски и антисептики. Кроме того, парк временно отказался от массовых мероприятий – парадов и шоу», — добавил Усков.

Он также рассказал, что в заведениях общепита активно используется электронный заказ блюд и электронная оплата.

В 2019 году Японию посетили более 31 млн иностранных гостей. Первое место по турпотоку занял Китай (9,59 млн туристов), второе – Южная Корея (5,58 млн), третье – Тайвань (4,89 млн). В топ-5 по темпу роста турпотока вошел Вьетнам (плюс 27,3%), затем следуют Великобритания (плюс 27%), Россия, Филиппины (плюс 21,7%) и Таиланд (плюс 16,5%).

Турпоток из России составил рекордные 120 тыс., что на 26% больше, чем в 2018 году.

По заболеваемости коронавирусом Япония занимает 48-е место в мире. Там зафиксировано 138 тыс. случаев заражения, почти 2 тыс. человек умерли.