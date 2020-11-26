"Город будем украшать, украшать наши улицы, парки, выставлять новогодние ели, чтобы можно было прогуляться по улицам Москвы", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия — 24" (ВГТРК) в четверг.

"В новогоднюю ночь метро мы также не закрываем, хотя в некоторых регионах принято решение о закрытии общественного транспорта. Пока мы таких вещей не принимаем, надеемся, что у москвичей будет возможность свободно передвигаться", — уточнил мэр.

Он также сообщил, что с 27 ноября в столичных парках заработают катки.

"Катки будут работать с 27 числа в большинстве парков, в том числе и на ВДНХ. С 1 декабря заработают все остальные катки с искусственным льдом, которые мы организуем в районах", — сообщил мэр.

По его словам, столичные власти "не стали ограничивать количество катков, чтобы как можно больше предоставить возможности (горожанам), чтобы не было скученности".

Вместе с тем допуск на катки будет осуществляться по электронной записи.

"В парках и скверах сделаем только электронную запись, чтобы контролировать потоки людей, ограничить в соответствии с теми санитарными требованиями, которые выставляют врачи", — сказал Собянин.

Мэр также сообщил о том, что при сохранении морозной погоды катки будут заливаться во дворах. Кроме того, по его словам, если позволит погода, в столице будет открываться и зимняя лыжня.