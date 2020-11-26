"Новые протоколы организации перелетов из США в "Фьюмичино", запланированные на экспериментальной основе, будут постепенно предлагаться пассажирам, начиная с декабря", — говорится в документе.

В частности, аэропорт "Фьюмичино" в четверг заключил договор с итальянскими авиалиниями Alitalia и американскими Delta Air Lines на осуществление специальных перелетов между определенными городами Северной Америки и Римом со следующего месяца.

Отмечается, что прилетающие из аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке, а также из Ньюарка (штат Нью-Джерси) и Атланты (штат Джорджия) смогут избежать карантина в случае отрицательного теста, сделанного за 48 часов до вылета и еще одного по прибытии в Рим.

Как сообщается в заявлении, "Фьюмичино" предлагает пассажирам сделать быстрый тест на коронавирус, который определяет результат за 30 минут.

"Экспериментальная фаза будет направлена на оценку эффективности и функциональности нового режима передвижения для того, чтобы сделать его более доступным в свете летнего сезона 2021 года", — отмечается в заявлении.

В аэропорту сообщили, что похожие коридоры позднее будут созданы между Италией и городами Германии, в частности, Мюнхеном и Франкфуртом.

В сентябре в Италии уже вводили похожую схему для внутренних поездок — между Римом и Миланом.