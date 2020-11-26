"Решение, разрешать или нет зимние виды спорта, относится к национальной компетенции и вовсе не к европейской", — сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

При этом он сослался члена ЕК по здравоохранению Стеллу Кириакидис, ранее заявившую, что слишком быстрое снятие ограничительных мер по противодействую пандемии COVID-19 может повысить риск возобновления вспышки вируса. Де Кеерсмэкер также напомнил о рекомендациях Еврокомиссии, выпущенных в апреле для стран ЕС, о постепенном выходе из режимов ограничений.

"Но нет всеобъемлющей стратегии. Надо полагаться на науку, и снятие ограничительных мер должно осуществляться с осторожностью. Цель в том, чтобы были отличная координация и сотрудничество между государствами-членами. Это касается... и зимнего спорта", — объяснил представитель ЕК.

Пресс-секретарь уточнил, что Еврокомиссия не предлагала специфических рекомендаций именно для горнолыжных курортов. Речь шла о предупредительных мерах вообще, которые необходимо соблюдать в любом секторе, принимая во внимание специфику каждого из них.

Ранее сообщалось, что между рядом стран ЕС, в которых очень развит зимний активный отдых в горах, разгорелся спор по поводу того, когда открывать горнолыжные курорты. В Италии и Франции не намерены их открывать до конца 2020 года и хотели бы, чтобы и другие страны поступили так же. Однако в Австрии заявили, что не собираются так поступать: станции там будут работать при условии соблюдения мер против коронавируса. Похожей позиции придерживается не входящая в ЕС Швейцария.

Европейские СМИ сообщали ранее в четверг, что ФРГ намерена добиваться на общеевропейском уровне запрета на работу горнолыжных станций до 10 января 2021 года.