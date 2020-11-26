В числе новых маршрутов — Анапа, Геленджик и Волгоград.

По данным пресс-службы, в следующем году по два раза в неделю будут осуществляться рейсы в Минеральные Воды, Анапу, Геленджик и Волгоград, три раза в неделю — в Санкт-Петербург, один раз — в Симферополь.

По информации Росавиации, рейсы будут выполнять компании "Руслайн", "Азимут" и "ИрАэро".

Международный аэропорт "Брянск", расположенный в 14 км от города, способен принимать самолеты третьего и четвертого классов, включая Ил-76, Ту-154 и Boeing-737.