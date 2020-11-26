"Воссоздание исторического облика здания как объекта историко-культурного наследия — задача, которую можно выполнить только сообща. Реставрация будет проходить при поддержке правительства области, администрации города Вологды и меценатов, которые взялись за эту тяжелую, скрупулезную работу", — цитирует пресс-служба слова губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

Планируется восстановить не только сам дом, но и флигель — вспомогательное здание на территории, а также вишневый сад.

Дом Засецких известен как один из самых ранних сохранившихся деревянных домов Вологды и как наиболее примечательный образец городской усадьбы с сохранившейся территорией. Это одноэтажное деревянное здание с мезонином, расположенное на пересечении улицы Ленинградской и проспекта Победы областной столицы.

Восстановление памятника, по предварительным оценкам, может занять порядка пяти-семи лет.