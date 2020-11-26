По данным пресс-службы, санаторий "Кисловодск" является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому при реконструкции необходимо сохранить ее исторический облик.

Отмечается, что при реконструкции будут созданы два новых корпуса, и санаторий сможет принимать 460 гостей.

"Предусмотрен широкий профиль лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, пищеварительной системы, нарушение обмена веществ", — говорится в сообщении.

Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства. Запланировано заключение соглашения с инвестором, который вложит 1,8 млрд рублей в реконструкцию санатория "Кисловодск". По соглашению край получит бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение жителей Ставрополья.

"Ввод в эксплуатацию санатория "Кисловодск" после реконструкции, по предварительным оценкам, пополнит бюджеты разных уровней почти на 400 млн рублей и обеспечит увеличение количества туристов, посетивших Ставрополье, не менее чем на 16 тыс. человек к концу 2025 года", — поясняет пресс-служба.

В регионе Кавказские Минеральные Воды расположены 124 санатория.