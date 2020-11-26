"Мы запускаем еще один проект под названием "Лыжная стрела". Это специальный комфортный электропоезд, который будет уходить из Мурманска в пятницу вечером и в воскресенье вечером возвращаться", — рассказал Чибис на сессии, посвященной презентации туристического потенциала Арктической зоны РФ.

Продолжительность поездки составит четыре часа. Любители горных лыж и сноубордов смогут бесплатно перевозить свое снаряжение в специальном купе. С ОАО "Российские железные дороги" действует договоренность, чтобы билеты были по доступной цене, добавил губернатор.

Чибис также отметил, что сейчас горнолыжный курорт в Хибинах готовится к запуску.

Горнолыжный сезон в Хибинах при обычных обстоятельствах начинается в конце ноября — начале декабря и завершается в мае.

В планах региональных властей внедрить в Хибинах систему искусственного оснежения, чтобы увеличить продолжительность горнолыжного сезона.

Ключевыми горнолыжными комплексами Хибин являются "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит", входящего в группу "ФосАгро") и "Кукисвумчорр".