В сентябре показатель был на уровне 1,5 млн человек, что на 39% меньше, чем годом ранее.

С начала года "Внуково" обслужило 10,37 млн пассажиров (-50%).

Как сообщалось, пассажиропоток "Шереметьево" в октябре упал на 59%, до 1,8 млн человек. Перевозки через третий аэропорт Московского авиаузла — "Домодедово" — сократились на 38%, до 1,5 млн человек.

По итогам прошлого года "Внуково" — третий по объему пассажиропотока аэропорт РФ. Крупнейшие базовые авиакомпании — "Победа", "ЮТэйр". Аэропорт контролируют Виталий Ванцев и Владимир Скоч (отец давнего партнера Алишера Усманова Андрея Скоча), 25% плюс 1 акция — у Росимущества.