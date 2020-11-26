"В пандемию мы замечаем рост приобретения проездных документов через приложения и интернет, и я вижу, что некоторые несознательные граждане создают клоны сайтов РЖД, других агрегаторов, которые реализуют проездные документы", — сообщил журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

"Обращаемся к нашим пассажирам: внимательно смотреть, на каких электронных платежных ресурсах приобретаются проездные документы. Настойчиво призываю приобретать либо через официальное мобильное приложение РЖД, либо через официальный сайт", — сказал он.