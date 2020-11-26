"Мы хотим запустить проект по большим данным с сотовыми операторами, сейчас мы на стадии обсуждения, переговоров с "Мегафоном". Мы сможем реально выявить картинку по туристическому потоку в нацпарке "Хибины", — сказала Степанова.

По ее словам, для исследования будут использованы данные биллинга мобильных телефонов туристов, которые находятся в нацпарке.

"Мы увидим, какие туристы и где концентрируются, кто приезжает, из каких стран и каких регионов, мы полностью получаем социальный портрет туриста, его возраст и пол", — добавила эксперт.

Постановление правительства РФ о создании национального парка "Хибины" в Мурманской области было подписано 19 февраля 2018 года.

Ранее директор Баренц-отделения WWF Олег Суткайсис сообщал журналистам, что по сравнению с первоначальным проектом нацпарка его площадь уменьшилась на треть — с 123 тыс. га до 85 тыс. га. Из проекта были "вырезаны" все рудопроявления и месторождения.

Длительное время экологические организации, занимающиеся проектированием нацпарка, не могли договориться о границах охраняемой зоны с промышленными предприятиями, которые работают в Хибинах.

Проектирование национального парка "Хибины" велось с 1999 года. Впервые идея его создания была озвучена в 1917 году известным географом Вениамином Семеновым-Тян-Шанским.