"Сейчас airBaltic выполняет в неделю около 300 полетов, перевозит 10-15 тыс. пассажиров, доходы в неделю составляют 1,1-1,5 млн евро, и это значительно меньше, чем летом. Авиакомпания покрывает затраты на полеты, но не зарабатывает", — сказал он.

Как сообщалось, в прошлом году airBaltic получила 7,73 млн евро чистого убытка против прибыли годом ранее. Таким образом, в 2020 году убыток может возрасти в 32-36 раз.

Гаусс отметил, что вторая волна пандемии коронавируса оказалась тяжелее, чем прогнозировалось, и если ситуация не улучшится, авиакомпания обратится в следующем году за дополнительной финансовой помощью к правительству. "Но если весной объемы деятельности начнут расти и вернутся к норме летом, мы думаем, что второй вклад не потребуется. Если весной ситуация не изменится и COVID-19 никуда не исчезнет, нам придется идти к правительству", — сказал он.

По словам исполнительного директора, 250 млн евро, которые государство вложило в капитал авиакомпании в августе этого года, были направлены на покрытие фиксированных затрат и компенсацию уволенным работникам. "До весны новых увольнений не будет, в авиакомпании останутся работать примерно 1 тыс. сотрудников. Если же ситуация не изменится, придется думать о новом сокращении затрат", — сказал он.

Как сообщалось, airBaltic в 2020 году планирует перевезти 1,5 млн пассажиров против 5,049 млн пассажиров в 2019 году.

Совет airBaltic в апреле утвердил разработанный руководством новый бизнес-план до 2025 года, сфокусированный на мерах по преодолению последствий кризиса из-за COVID-19. Обновленный план предусматривает сокращение флота и возобновление полетов вначале только на 22 самолетах Airbus A220-300. Учтено также уменьшение количества пассажирских мест. Возвращение к росту и использованию 50 самолетов A220-300 предусмотрено к концу 2023 года.

Кабинет министров Латвии в начале мая принял решение докапитализировать авиакомпанию на 250 млн евро с учетом ситуации в отрасли. В июле Еврокомиссия согласовала решение властей страны вложить в капитал национального авиаперевозчика до 250 млн евро для преодоления последствий COVID-19.

Латвийскому государству принадлежат 96,14% уставного капитала airBaltic.