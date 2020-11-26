"Каждому будет дозволено отправиться на курорт, чтобы подышать свежим горным воздухом и посетить магазины, которые будут открыты", — сказал Кастекс на пресс-конференции.

Однако, как он отметил, все подъемники будут закрыты, и катание на лыжах будет невозможно.

Между тем, на сайтах французских горнолыжных курортов размещена информация о повышенных санитарно-эпидемиологических мерах, принятых для обеспечения безопасного пребывания отдыхающих.

На сайте популярного курорта Валь-д'Изер отмечается, что в ближайшие дни будет опубликована информация о предполагаемых сроках открытия сезона и ограничениях.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, озвучивая этапы снятия ограничений в стране ранее на этой неделе, указал, что "пока невозможно планировать открытие (горнолыжных курортов — ИФ) на праздники".

С начала пандемии COVID-19 во Франции зафиксировали более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, более 50 тыс. человек скончались.