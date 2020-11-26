"Такое возможно в саванне. Это хищники. (...) Конечно, иногда между ними происходят и разборки, и потасовки, — все случается. Это нормально, это есть в природе и в нашем биотопе африканской саванны. Никто от этого не застрахован", — сказал Зубков.

Так он прокомментировал информацию телеграм-канала Мash о смерти льва от лап других хищников. Этого львенка спас в 2016 году, будучи на экскурсии в "Тайгане", певец Филипп Киркоров. Тогда малыша даже назвали Филей. "Вчера директор артиста решил проверить состояние львёнка и позвонил в "Тайган". И узнал, что Филя своей судьбы не избежал: его все же разорвали львицы. В парке, правда, решили певцу об этом не сообщать", — пишет Mash, утверждая, что такой случай в "Тайгане" не единичный.

"Мы не будем комментировать. Это неприятные новости. Я понимаю, что это всех интересует, но у нас политика — мы не комментируем подобные новости. Ничего, кроме негатива, это не несет, смаковать тут нечего. В интернете достаточно ерунды и грязи. Все случается, об этом специализированные службы, которым нужно по долгу службы знать, знают", — сказал Зубков "Интерфаксу".

Комментируя очередную шумиху в интернете вокруг "Тайгана", владелец парка львов заявил: "Есть заказчики, кому-то хочется пообливать нас грязью. Ничего страшного".

На ситуацию уже отреагировал директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

"Сейчас много постов вышло на это тему ("Тайгана" — ИФ), что за последний месяц там погибло уже пять львов. Мне присылают (сообщения — ИФ): Эдгард, помогите прекратить этот ужас, Зубков делает это специально. Я думаю, это неправильная позиция обвинять так человека", — сказал Запашный в видео, размещенном в его инстаграме.

"Многие из вас говорят о том, что животные должны жить только на природе. Эти люди не обладают информацией, что такое живая природа. "Тайган" — это парк, приближенный к естественным условиям, с большой территорией в несколько десятков гектаров, где содержатся львы, и они там да убивают друг друга, и у вас, у зрителя, есть возможность на это посмотреть и почему-то кто-то говорит, что этого не должно быть", — отметил директор цирка.

"Вопрос: а в природе-то как? Да все то же самое. Львы даже едят собственное потомство — только что родившихся львят, только для того, чтобы самка опять загуляла. Цинизма в живой природе очень много. Поэтому, если вы пришли в такой парк и увидели убийство льва, то вы должны понимать, что вы просто очевидец, это их норма жизни, они (хищники — ИФ) так живут", — подчеркнул Запашный.

Бизнесмен Олег Зубков основал "Тайган" — крупнейший в Европе питомник львов, тигров, жирафов и других зверей — в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма. Ранее, в 1995 году, предприниматель открыл в Ялте на юге полуострова первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В "Тайгане" живут больше 2,5 тыс. питомцев, в "Сказке" — 1,5 тыс.