Также увеличивается время действия комендантского часа в пяти городах Грузии, введенного с 9 ноября, — на один час с 21:00 до 5:00.

Новые ограничения, введенные правительством, будут действовать с 28 ноября до 1 февраля.

"Ситуация сложная, но она управляема. Мы вводим в связи с ростом заражения COVID-19 точечные ограничения. С 28 ноября до 24 декабря в восьми крупных городах все торговые центры переходят на работу на вынос. Будут остановлены муниципальный и междугородний транспорт. С 16 января до 1 февраля введенные ограничения будут действовать только по выходным дням", — заявил на брифинге в четверг премьер-министр Георгий Гахария.

По данным Минздрава, в Грузии за последние сутки выявлено 3 тыс. 801 случай заражения COVID-19. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией — 118 тыс. 690. С 26 февраля в Грузии от COVID-19 скончались 1 тыс. 124 больных.