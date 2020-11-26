"У нас отличная новость! Мы получили необходимые разрешения, и теперь красноярцев ожидает удивительное шоу дронов. 300 (!) беспилотных летательных аппаратов поднимутся в воздух над "Пирамидой" (корпус СФУ — ИФ) в 17:00 в субботу, 28 ноября. Надеемся, что погода позволит," — сообщает официальный телеграм-канал СФУ.

Находиться в полете дроны будут почти 10 минут. "С земли можно будет наблюдать молекулу СФУ, лист Мебиуса, логотип фестиваля и другие фигуры высшего БПЛА-пилотажа", — отмечается в сообщении.

В СФУ также предупредили, что в связи с репетицией и проведением шоу-дронов будут временно закрыты автомобильные парковки возле корпуса "Пирамида" (28 ноября, проспект Свободный, 82, стр. 1) и корпуса Института нефти и газа (27-28 ноября — проспект Свободный, 82, стр. 6).

ХV Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ пройдет на базе СФУ 27-28 ноября. Генеральным партнером мероприятия в Красноярске выступает En+ Group.

СФУ был создан в 2006 году на базе пяти красноярских вузов. В настоящее время в составе учреждения 20 институтов и три филиала, в которых обучается более 31 тыс. студентов, около 800 аспирантов. В Национальном рейтинге университетов, по версии "Интерфакса" за 2019 год, СФУ занимает 15 место. Также в 2020 году СФУ вошел в топ-100 лучших российских университетов — по версии Forbes.