Инцидент произошел около 15 часов (11:00 мск), когда 23-летний молодой человек скатывался с другом с горы на лыжах по оборудованному склону.

"При движении молодой человек решил использовать камень, находящийся с краю оборудованной трассы, в качестве трамплина и совершил прыжок. При этом лыжник не рассчитал скорость и траекторию полета, в результате он упал на камни и ударился головой, после чего перестал подавать признаки жизни", — говорится в релизе.

Друг погибшего вызвал спасателей, которые спустили с горы его тело. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в рамках проверки будет установлена точная причина произошедшего.