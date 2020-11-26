В экспозиции представлены портреты и пейзажи, выполненные в технике акварель и пастель, таких знаменитых художников как Александр Брюллов, Василий Поленов, Порфирий Крылов, подчеркнули в пресс-службе.

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, приведенные в сообщении,в рамках национального проекта "Культура" развивается формат обменных выставок. Он позволяет людям по всей стране увидеть произведения, которые хранятся в фондах столичных и региональных музеев. Часть работ, представленных на выставке, в рамках нацпроекта в прошлом году была показана в Дагестанском музее изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, а этом году — в Белгородском художественном музее.

"Тульская область в этом направлении имеет особое значение, как еще одна музейная столица России. Музей изобразительных искусств ежегодно проводит 4-5 выездных выставок в рамках нацпроекта и представляет шедевры из своей коллекции в разных регионах страны", — подчеркнула Рыбкина.

Выставка организована в двух залах музея. Можно увидеть, как менялась техника акварельного рисунка в течение двух веков, а также найти портреты знаменитых дворян Тульской губернии — Николая Гагарина, Алексея Бобринского, Олсуфьевых.

Как отмечают в музее, многие работы выставки посетители увидят впервые. Акварель очень требовательна к сохранности и поэтому не может долго находиться в экспозиции.

Выставка продлится до 25 января.