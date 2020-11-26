"Люди имеют право знать, что их ожидает, но тут мы, к сожалению, не можем пообещать существенных послаблений на Рождество и Новый год", — сказала она в четверг в ходе выступления в парламенте.

На период праздников в Германии приняты специальные правила — можно будет собираться вдесятером, тогда как в настоящее время разрешается нахождение в квартире не более пяти человек из разных домохозяйств.

В настоящее время в Германии закрыты рестораны и бары, музеи и театры, спортклубы и бассейны, школьные каникулы начнутся 19 декабря. Как ожидается, правила будут действовать минимум до 20 декабря.